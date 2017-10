Daredab:Une application qui fait gagner de l'argent !

C'est une grande première sous le ciel mondial: Daredab,une application créée par un jeune camerounais entend promouvoir l'émulation au sein des sociétés.Son initiateur explique qu'il s'agit simplement de proposer des défis amusant, passionnant, captivant, fascinant et intéressant aux utilisateurs de Daredab.Il est question pour un utilisateur lambda, de poster un défi (quelconque) à réaliser par les autres utilisateurs. par exemple : un défi du plus beau selfie, les autres utilisateurs réagissent et essayent de relèver ce défi.Lorsqu'un défi est assez intéressant (suscitent beaucoup de participations) ,on lui attribue un prix à gagner et une date d'expiration (le défi devient alors "un challenge").Lorsque la date d expiration d'un challenge arrive, le vainqueur est désigné (en principe celui qui a posté la réaction ayant reçu le plus de votes des autres utilisateurs) et le vainqueur reçoit son prix. https://play.google.com/ store/apps/details?id=com. daredab Depuis sa mise en fonction début octobre 2017,Daredab fait fureur sur le net.Déjà,plus de 200 mille téléchargements et de nombreux lots à gagner. Bonne chance à tous!