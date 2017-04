De l’intérim aux élections transparentes en RDC

Tout en saluant le bon sens de Samy BADIBANGA à travers sa démission, même si sa nomination au poste de Premier ministre et la composition de son gouvernement n’ont constitué qu’une stérile manœuvre politicienne, la Direction Europe de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO) prend acte du choix de Bruno TSHIBALA à la Primature.



Par conséquent, la Direction Europe de l’ABACO demande au nouveau Premier ministre de :

- composer un gouvernement de crise en vue du rétablissement des conditions non discriminatoires pouvant permettre l’égalité de tous les Congolais au regard de la représentativité politique ;

- œuvrer en vue de l’organisation des élections crédibles et transparentes, conformément aux accords du 31 décembre 2016 ;



S’agissant des élections démocratiques, la Direction Europe de l’ABACO demande au président de la République intérimaire de veiller à l’équité dans la nomination du président du Conseil national de suivi de l’accord, ainsi que dans sa composition.



Fait à Paris,le 8 avril 2017



Pour la Direction Europe de l’ABACO,

Gaspard-Hubert LONSI KOKO,

Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune