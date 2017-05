De retour de Riyad, Déby s'est entretenu avec El-Béchir à Khartoum

De retour de Riyad au Royaume d’Arabie saoudite où il a participé aux travaux du Sommet des dirigeants du monde arabo-musulman et Etats-Unis d’Amérique axé sur la lutte contre le terrorisme, le Chef de l’Etat tchadien s’est arrêté hier à Khartoum.



"Son escale technique lui a permis de s’entretenir avec son homologue soudanais Oumar Hassan El-Béchir sur l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Soudan, deux pays voisins, partageant, les mêmes idéaux de paix et de stabilité", indique la Présidence de la république.



"Les échanges entre les deux Présidents s’inscrivent dans le cadre du renforcement des liens entre Khartoum et N’Djamena, deux villes jumelées pour le grand bénéfice des populations tchadienne et soudanaise", poursuit le Palais.



Le Président de la République a regagné N'Djamena ce lundi en début de soirée.



Le dirigeant soudanais a annulé à la dernière minute, sa venue au sommet de Riyad. Par ailleurs, l'armée soudanaise a affronté, ces derniers jours, plusieurs colonnes de rebelles lourdement armés, venus de La Libye.