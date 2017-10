Décès tragique d'Amine Acyl, un jeune militant de la société civile

Le Rassemblement Patriotique du Renouveau (RPR) a le profond regret d’annoncer la douloureuse nouvelle du décès de son Coordonnateur National à l’Environnement et au Développement durable, M.Amine Acyl, décès survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre à N’Djaména, suite à un accident de circulation ayant entrainé un accident vasculaire cérébral (AVC).



« C’est avec un cœur serré, plein d’amertume et de tristesse que je vous annonce la douloureuse nouvelle du décès tragique de mon cher cousin, ami et camarade de lutte Amine Acyl. La vie est ainsi faite, ingrate, méchante et sans pitié. Amine que je l’appelle affectueusement Aminos est presque devenu une partie de moi-même, il était toujours à mes côtés en tant qu’ami depuis l’enfance, il était là à mes côtés dans toutes les épreuves difficiles de la vie que j’ai traversé et enfin Amine était toujours avec moi dans la lutte patriotique que nous menons, il était toujours présent dans la réflexion politique mais aussi et surtout dans l’action, c’est ainsi qu’il s’est fait arrêté avec nous le 17 novembre dernier et passa un mois à la prison d’Am-Sinene. Mon cher camarade, tu es parti trop tôt, la tête pleine des projets pour ta famille et ton pays. Amine est un jeune souriant, joyeux, pleine de vie non il inspire même la vie, il veut vivre et faire vivre les autres mais la vie à laquelle il s’attache n’est en faite qu’une absurdité absolue. Va en paix mon frère ! », a écrit sur Facebook Mahamat Barh Béchir Kindji, président du parti RPR.



Deux mois avant son décès tragique, le jeune activiste Amine Acyl avait posté le message ci-dessous sur Facebook.



Source : Tchadpages