Le Secrétaire général condamne l’attaque terroriste menée contre un hôtel dans la périphérie de Bamako le 18 juin. Le Secrétaire général présente ses condoléances aux personnes endeuillées et aux familles des victimes, ainsi qu’au peuple malien et au Gouvernement du Mali et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Secrétaire général se félicite de la […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...