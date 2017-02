Déclaration conjointe de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la Francophonie sur la République démocratique du Congo

Addis Ababa, New York, Bruxelles et Paris, le 16 février 2017: L'Union africaine (UA), les Nations unies, l'Union européenne (UE) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sont de plus en plus préoccupées par l'impasse persistante dans le dialogue entre les parties prenantes politiques en République démocratique du Congo (RDC) sur les modalités de mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre.

