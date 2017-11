Déclaration du Président de la Commission de l’Union africaine sur la sort des migrants africains en Libye

Addis Abéba, le 18 novembre 2017: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec consternation les informations faisant état de la vente aux enchères comme esclaves de migrants africains sur le territoire libyen. Dans le prolongement du communiqué du Président en exercice de l’Union, le Professeur Alpha Conde, il condamne fermement ces pratiques ignobles, qui sont aux antipodes des idéaux des Pères fondateurs de notre Organisation et des instruments africains et internationaux pertinents, y compris la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-p...