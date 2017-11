Déclaration du Président de la Commission de l’Union africaine sur les attaques perpétrées contre la MINUSMA au Mali

Addis Abéba, le 25 novembre 2017: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les attaques terroristes perpétrées le 24 novembre 2017 contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), dans les régions de Menaka et de Mopti. Ces attaques ont causé la mort de quatre soldats de maintien de la paix (trois Nigériens et un Burkinabé) et d’un soldat malien. Plusieurs autres personnels ont également été blessés.

