Démenti : Alwihda Info n'a jamais annoncé la démission du Premier ministre tchadien

Communiqué



Alwihda Info tient à informer l'opinion nationale qu'il n'a jamais publié dans son site, une éventuelle présentation de la démission du Premier ministre, chef du gouvernement, Pahimi Padacké Albert au Président de la République. Ces rumeurs qui circulaient ces derniers jours sur les réseaux sociaux sont véhiculées par certains individus mal intentionnés qui tentent injustement d'attribuer la paternité de ces rumeurs à Alwihda Info pour le mettre sciemment en conflit avec les autorités Tchadiennes.



Par ailleurs, Alwihda Info condamne vigoureusement l'amalgame que les gens font entre Alwihda Info, un site indépendant d'analyse et d'informations qui traite l'actualité Tchadienne, Africaine et Internationale en toute objectivité et en toute impartialité, avec un autre site appelé El Wohda International étant un site d'opposition Tchadienne qui milite pour un changement de régime au Tchad.



Alwihda Info rappelle qu'il a toujours pris toutes les précautions nécessaires pour traiter avec beaucoup de précautions les informations susceptibles de toucher aux institutions de la République.



Djimet Wiche

Directeur de publication d'Alwihda Info