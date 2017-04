Des ailerons de requins trouvés à bord de navires de pêche étrangers au cours d’une patrouille con jointe Greenpeace – Guinée

Des ailerons de requins ont été trouvés à bord de deux bateaux de pêche de nationalité chinoise au cours d’une surveillance conjointe menée par Greenpeace ([www.Greenpeace.org/Africa/fr](http://www.greenpeace.org/Africa/fr)) et les autorités ayant en charge la surveillance des pêcheries guinéennes. L’un des navires avait aussi à son bord des filets modifiés sans autorisation préalable,… Read more on http://greenpeace-africa.africa-newsroom.com/press/shark-fins-found-aboard-foreign-fishing-vessel...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...