INTERNATIONAL Des officiers tchadiens et américains décorés par la Force Barkhane

- 15 Juillet 2017 modifié le 15 Juillet 2017 - 13:46

La cérémonie commémorant la fête nationale s’est déroulée le vendredi 14 juillet 2017 sur la base aérienne «SCH Adji Kosseï» à N’Djaména. Cette cérémonie a été placée sous la haute autorité de son excellence monsieur Philippe Lacoste, ambassadeur de France au Tchad et présidée par le général de division Xavier de Woillemont, commandant l’opération Barkhane.

L’ensemble des unités françaises présentes à N’Djamena était réuni ce matin à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de la fête nationale. Cette prise d’armes composée de détachements français et tchadiens s’est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles, militaires et diplomatiques. Le général de division Didier Dacko, commandant la force conjointe du G5 Sahel, en visite à la force Barkhane était également présent.



Les troupes ont été passées en revue par le général commandant la Force Barkhane et le représentant du chef d’état-major général adjoint de l’armée nationale tchadienne.



Durant la cérémonie, des officiers et sous-officier français, tchadiens et américains ont été décorés par le commandant de la Force Barkhane et l’attaché de défense français au Tchad. Le général de Woillemont, dans un ordre du jour solennel, a tenu à saluer le partenariat militaire opérationnel chaque jour renforcé avec les armées africaines, la volonté politique des pays du G5 Sahel dans la prise en compte autonome de la lutte contre le terrorisme. « Nous combattons ensemble, nous nous préparons ensemble et ensemble nous aidons à modeler les armées adaptées à cette menace d’aujourd’hui », a-t’il déclaré devant le front des troupes. Il y associe naturellement tous les partenaires américains, espagnols, allemands, britanniques, nigérians, ainsi que l’Union européenne, les Nations unies, ou l’Union africaine qui œuvrent pour ce combat qui n’a qu’un seul but « protéger les populations, pour leur permettre d’avoir une vie bonne, élever leurs enfants et leur donner toutes les chances d’une vie paisible ».

Cette journée symbolique pour les soldats français était aussi l’occasion d’avoir une pensée « pour ceux qui ont donné leur vie et ceux qui portent dans leur chair et leur esprit la marque indélébile des sacrifices consentis dans cette lutte pour la paix et la liberté. »



Au même moment dans les autres pays de la bande sahélo-saharienne, les soldats français ont également célébré la fête nationale. Au Mali, sur la plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao, le représentant de la force, le colonel Alain Didier, a présidé une cérémonie en présence du directeur de cabinet du gouverneur de Gao, le vice-président des autorités intérimaires, le colonel Diallo commandant les forces armées maliennes accompagné de son successeur le colonel Sanongo, le colonel Rhissa du mécanisme opérationnel de coordination (MOC) et des représentants de la MINUSMA. Enfin, au Niger, une cérémonie placée sous l’autorité du colonel Guillaume Thomas, commandant le détachement Air, s’est déroulée sur la base aérienne projetée (BAP) de Niamey.



Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina- Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la mission consiste à appuyer les forces armées des pays partenaires dans leur action de lutte contre les groupes armés terroristes dans la BSS et favoriser une appropriation africaine de la gestion des crises.









Dans la même rubrique : < > Tchad: La chute du prix du ciment grâce au Maroc Emirats arabes unis: Le Président tchadien poursuit sa visite L'opération Barkhane célèbre la fête du 14 juillet avec la force conjointe africaine