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TCHAD

Des voix s'élèvent après l'assassinat de passeurs tchadiens par des milices libyennes


- 6 Septembre 2017 modifié le 6 Septembre 2017 - 22:39



Des voix s'élèvent après l'assassinat de passeurs tchadiens par des milices libyennes
Une correspondance remise au président de la commission de l'Union Africaine et au représentant des Nations Unies en Libye par une association dénommée "Union Mondiale du Peuple Toubou", dont Alwihda Info s'est procuré une copie, condamne l'assassinat des passeurs tchadiens de migrants érythréens assassinés par des milices libyennes.

عفو تصحيح خطأ في الاسم في الرسالة الأولى:
أرسل هذه:
* رسالة شجب واستنكار شديد اللهجة...

إلى مكتب سلطان الأمة التباوية في ليبيا.
إلى رئيس أتحاد أفريقي.
إلى الرئيس الحكومة - فائز سراج.
إلى المبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
إلى جميع أعضاء البرلمان في ليبيا.
إلى قادة الجيش التباوي الليبي.
إلى قادة الجيش أمازيغي الليبي.
إلى قادة الجيش الطوارق الليبي.
إلى قادة الجيش العربي الليبى.
إلى دار إفتاء في ليبيا بثلاثة أقليم.
إلى جميع أبناء الأمة التباوية في كل مكان.
إلى كافة منظمات المجتمع المدني الليبية والإقليمية والدولية العاملة في ميادين حقوق الانسان.

إنّ الإتحاد العالمي لشعب التوبو ( القرعان ) يشجب ويستنكر بشديد اللهجة لجريمة البشعة التي وقعت قبل أيام على الحدود الليبية السودانية ضد شباب مدنين عزل من أقنية التبو الليبين وقتلهم بدم بارد ، وهم أناس أبرياء يعملون في مجال نقل الركاب المدنيين بين ليبيا والسودان بشكل طبيعي.

وإن الإتحاد يعتبر:-

- هذه الجريمة ضمن جرائم في حق الإنسانية وقتل على الهوية وتطهير عرقي ضد أقلية تعيش في المنطقة منذ آلاف السنين.
- ويطالب من السلطات الليبية ومن منظمات المحلية والإقليمية والدولية بشأن حقوق الانسان سرعة القيام بتحقيق مستقل لهذه الجريمة وتقديم الجناة الى العدالة.
- ويطالب الإتحاد العالمي لشعب التوبو ( القرعان ) من السلطات الليبية والمنظمات الدولية المعنية خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وضع الترتيبات اللازمة لوقف جرائق ضد الإنسانية وتطهير العرقي المنظم ضد أقلية التبو في ليبيا.

- كما يترحم ، الإتحاد ، على جميع الضحيا من أبناء الأمة التباوية في ليبيا ويدعو لهم بالرحمه والمغفرة.
إن الله وإنا إليه راجعون.
يقدم تعازيه الحارة إلى كل من :
- سلطان الأمة التباوية في ليبيا.
- إلى أسر الضحا خاصة وللأمة التباوية عامة والإنسانية جمعاء.

- علما إن أثنية التوبو ( القرعان ) تعيش في مناطق تمتد من شمال تشاد وشرق النيجر وجنوب ليبيا فضلا عن السودان ، منذ ما قبل الميلاد.
وعليه فإنّ التوبو ليسوا غرباء ولا دخلاء الى المنطقة كما يدعي بعض الجهلاء في ليبيا...!؟

- وإن الإتحاد يطالب من حكومة السيد: السراج - الذي يوصف بالشرعية - أن يقوم بمحاسبة الجناة وتقديمهم الى المحاكمة للقصاص العادل ، وإنّ الذين قاموا بإرتكاب هذه الجريمة البشعة ومثلوا بالجثث بهذا الأسلوب الشنيع هم من ينتمون الى مليشيات أرهابيه بقيادة : عبدالرحمن هاشم الزاوي - بزعم انه ينتمي الى السلف الصالح وهو لا يمت الى السلف الصالح بصلة.
وبأسم الأسير : حفتر- وفِي الختام فإنّ الإتحاد ينتظر سرعة التحرك من قبل السلطات الليبية والمنظمات المعنية لتحقيق العدل لهذه الجريمة وتقديم الجناة الى المحاكمة...

الإتحاد العالمي لشعب التوبو ( القرعان )
محمد شريف جاكو
29-08-2017

68200 , Mulhouse - France
(33)651830448


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