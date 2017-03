Deuxième édition de l’IT Forum au Togo

Lomé, le 29 mars 2017-Le Togo organise ce 31 mars la deuxième édition de l’IT Forum numérique. Ce forum prévu pour se dérouler à Lomé est placé sous le parrainage du ministère des Postes et de l’Economie Numérique. Le discours inaugural sera prononcé par la ministre Cina Lawson.



Plusieurs experts du Togo et de l’étranger sont attendus à ce forum. Les discussions porteront sur plusieurs thématiques. Entre autres, les leviers pour accélérer la transformation numérique de l’administration, l’avenir pour le marché des télécoms ou encore la dématérialisation et la modernisation des procédures du commerce extérieur. Les échanges porteront aussi sur des sujets comme Internet des Objets : quels champs d’applications pour le Togo, L’e-Agriculture : déploiement de SAP au service de l’Afrique et l’Egouv aujourd’hui et demain avec l’Internet des objets.



Parmi les intervenants à cette deuxième édition de l’IT Forum, on peut citer la ministre des Postes et de l’Economie numérique, Cina Lawson, et d’autres experts comme Francis Meston (ATOS), Emmanuel Lempert (SAP), Jean-François Tisseraud (Cisco). La tenue de ce forum s’inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement togolais de faire du Togo un hub numérique dans la sous-région.