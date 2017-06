Développement : Lancement d'un salon du pavillon africain

PARIS, France, 12 juin 2017, -/African Media Agency (AMA)/- Afin d'établir des passerelles durables entre la France et l'Afrique et d'offrir au marché africain une vitrine pérenne, le Siec lance la 1ère édition du Pavillon africain, espace dédié sur le salon qui présentera aux visiteurs les opportunités de développement offertes par le continent avec notamment la présence d'une délégation officielle du Congo-Brazzaville.



Le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC), avec près de 400 sociétés adhérentes, regroupe l'ensemble des acteurs de l'immobilier commercial qu'ils soient promoteurs, gestionnaires, foncières, enseignes ou prestataires de service en France. Depuis près de 15 ans, il organise le salon professionnel dédié à l'immobilier commercial et au Retail, français et européen : le SIEC.



Cet évènement, qui rassemble l'ensemble du monde du commerce, accueille chaque année 4 500 décideurs qui se retrouvent pour travailler, échanger et tisser des relations d'affaires concrètes et durables.



Le SIEC a confirmé son rôle de point d'attractions et de rencontres à haut niveau en s'internationalisant notamment et en accueillant en 2016 plus de 40 nationalités différentes dont plusieurs provenant de pays africains.



Afin de renforcer et développer son ouverture au continent africain, le SIEC a décidé de s'ouvrir de manière pérenne au marché africain en lui faisant une place d'honneur via un espace dédié à l'Afrique : « Le Pavillon Africain ».



« La présence de certains des plus grands opérateurs français dans ces pays atteste du formidable élan créé depuis quelques années et nous a conduits à développer ces échanges que nous souhaitons durables » indique Julie Valode Rauber, Directrice du Siec.



Témoin du dynamisme de l'économie africaine, ce pavillon aura vocation à présenter les nombreuses réalisations en Afrique Subsaharienne et ainsi créer des rencontres et partenariats propices au développement du secteur.



La présence d'une délégation officielle du Congo-Brazzaville et de son Ambassadeur en France ainsi que celle de l'Ambassadeur du Sénégal confirme la volonté d'établir des relations bilatérales pérennes.



Parallèlement, ce pavillon sera l'occasion de poser les bases de la création d'un Conseil Africain des Centres Commerciaux sous le parrainage du CNCC afin de fédérer l'ensemble des acteurs du commerce en Afrique et de participer à la mise en place de formations spécifiques.



Au travers de ce pavillon, le Siec ambitionne de devenir une référence des relations entre la France et l'Afrique dans le monde de l'Immobilier Commercial et du Retail.