Les États-Unis saluent les annonces récentes des gouvernements du Soudan et d’Arabie saoudite, mettant en évidence l’engagement du Soudan d’établir un dialogue constructif avec les États-Unis et de poursuivre les efforts collectifs pour combattre le terrorisme. Comme on peut le lire dans le Rapport 2016 des Etats-Unis sur le terrorisme, publié le 19 juillet dernier, […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...