Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders est choqué par la souffrance occasionnée suite aux dramatiques inondations et glissement de terrain qui ont endeuillé ce lundi la Sierra Leone et plus particulièrement sa capitale Freetown, faisant des centaines de morts et privant des milliers de personnes de leur habitation. Les pensées du […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...