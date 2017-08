Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders condamne l’attaque terroriste commise hier soir à Ouagadougou au Burkina Faso et qui a fait de nombreuses victimes. Ses pensées sont avec les familles des victimes. Il présente ses condoléances au gouvernement et au peuple burkinabé. L’ambassade à Ouagadougou a envoyé un message à tous […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...