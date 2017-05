Diffa : le poids de la violence

Depuis plus de trois ans, le conflit ouvert entre Boko Haram et les armées dans la région du lac Tchad fait des ravages parmi la population civile. De nombreuses personnes ont fui leur foyer et ont tout laissé derrière elles pour se réfugier dans d’autres villages, ou allant jusqu’à traverser les frontières. Selon les autorités, […]Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...