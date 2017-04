Dimanche noir en Egypte

Un dimanche pas comme les autres. Un dimanche de rameaux avec des attentats sur la communauté catholique copte d’Egypte. Les bilans donnent au moins 36 personnes mortes et plusieurs blessés. Le groupe terroriste Etat Islamique a revendiqué ces deux attentats qui ont fait au moins 36 morts et 78 blessés à l’église copte Mar Girgis de Tanta et celui d’Alexandrie. Le premier attentat qui a touché ce matin l'église copte Mar Girgis de Tanta, une ville de 400 000 habitants située dans le delta du Nil, au nord du Caire a fait des victimes, alors que la communauté chrétienne célébrait le dimanche des Rameaux. La bombe aurait été placée à l'intérieur de l'église, où se déroulait une messe. Les autorités affirmaient n’avoir pas des informations exactes sur le déroulement des évènements qui ont secoué cette confession religieuse. Il faut, le rappeler que le Président Al-Sissi lors de son dernier voyage aux Etats Unis et son entretien avec le Président D. Trump a réitérer sa volonté de finir avec les agissements des groupuscules terroristes chez lui et au même moment a demander d’inscrire dans la liste des terroristes l’organisation ‘’les frères musulmans’’ ces deux attaques kamikazes sont-elles les réponses aux accusations et aux intentions du Président Al-Sissi ? Wait and see !!!