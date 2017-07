Diplomatie : le nouvel ambassadeur des USA au Congo prend officiellement ses fonctions à Brazzaville

« J’ai hâte d’approfondir de bonnes relations entre nos deux pays [les USA et le Congo] », a écrit Todd P. Haskell dans le livre d’or de la présidence congolaise. Le nouveau diplomate américain manifeste ainsi sa volonté de consolider les relations existantes entre le Congo et les USA.



Diplomate expérimenté trainant 32 ans de carrière, il était resté longtemps Conseiller au département des Affaires étrangères américain. Todd P. Haskell n’est pas à son premier poste sur le continent africain, puisqu’il a déjà servi comme responsable des Affaires publiques à Johannesburg et Conseiller des Affaires publiques au Burkina Faso.



Il a également occupé les fonctions de directeur de la diplomatie et des affaires publiques, ayant à charge la gestion du déploiement du personnel de la diplomatie publique et des ressources humaines dans 48 ambassades et consulats américains installés en Afrique subsaharienne.



Outre les pays africains, M. Todd P. Haskell a travaillé dans les ambassades américaines au Pakistan, aux Philippines, en Pologne, en Israël, en Mexique et en République dominicaine, comme Conseiller aux Affaires publiques. Il est détenteur d’une licence en Relations internationales de l’Université de Georgetown.



Le nouvel ambassadeur américain au Congo a été décoré dans l’ordre du mérite du Département d’Etat de «Siperior Honor and Meritorious Honor Awards ». Todd P. Haskell, occupait le poste d’Adjoint du Sous-secrétaire au Bureau des Affaires africaines depuis 2015, jusqu’à sa nomination comme ambassadeur des USA au Congo, où il remplace Stéphanie Sullivan Sanders.