Djibouti : Arrestations arbitraires et illégales

La " démocratie " de guelleh est basé sur les arrestations arbitraires.



Depuis le 13 mars, des cadres et membres du MRD croupissent à la prison civile de Gabode.



Ils ont été condamnés à 2 mois de prison ferme, pour la simple raison d'aider les pauvres, imaginez les critiques et les luttent ? C'est la prison à vie ou la liquidation physique.



Nous manifestons contre le régime de guelleh, et nous savons les risques, mais on doit sacrifier notre temps, notre énergie pour libérer le pays.



La Nation est en otage depuis 40 ans. Les libertés individuelles sont bafouées. Les organisations de droit de l'homme condamnent constamment le régime tribal de guelleh.



Aucun parti politique n'est libre.

Aucune personne n'est libre.

Les conditions de vie des Djiboutiens sont déplorables.

Sauvons la patrie. Nous voulons une république qui garantit les libertés de tous le monde.



Moi Ali Hassan mahamoud, je condamne fermement les arrestations arbitraires qui se déroulent à djib. A bas l'indignité de la dictature.