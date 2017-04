Djibouti : Le FRUD appelle à précipiter la chute du régime dictatorial

Les événements qui se sont déroulés le mercredi 12 avril 2017 dans le Nord de la République de Djibouti, à quelques kilomètres de Tadjourah, nous interpellent et exigent de notre part une clarification qui ne devrait laisser aucune place à une quelconque ambigüité.



* Il n’a jamais été dans la culture politique du FRUD de s’en prendre aux civils et à leurs biens.



* La priorité des résistants du FRUD est de lutter contre la dictature qui sévit à Djibouti depuis bientôt 40 ans et de mettre un terme aux agissements et aux comportements des mercenaires de l’armée djiboutienne qui commettent des exactions à l’encontre de la population civile et les nomades de l’arrière-pays.



Selon toute vraisemblance, l’opération du mercredi 12 avril est d’origine mafieuse et avait pour objectif, en sus du vol des biens d’autrui, le fait, d’une part,



* de créer un climat d’insécurité dans le Nord et le sud-ouest du pays dans une stratégie délibérée de stopper tout projet de développement;



Et d’autre part,



* de jeter un discrédit sur le FRUD qui bénéficie d’un immense soutien au sein de la population.



Ainsi, le FRUD condamne tout acte mettant en péril la vie des civils et portant atteinte à leurs biens.



Enfin, le FRUD appelle la population à redoubler de vigilance et à s’organiser afin de précipiter la chute de cette dictature crépusculaire qui n’a que trop duré.



Pour la direction du FRUD,

Mohamed Houmado