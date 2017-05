Djibouti inaugure le port le plus moderne d’Afrique

Djibouti (24 mai 2017): Djibouti a inauguré aujourd'hui le dernier projet majeur du pays - le Port Polyvalent Doraleh (Doraleh Multipurpose Port). La cérémonie d'inauguration officielle a été organisée sous les auspices du Président de Djibouti, Son Excellence Ismail Omar Guelleh, accompagné du Premier Ministre de l'Éthiopie, Son Excellence Monsieur Hailemariam Desalegn.



Installations portuaires ultramodernes



La nouvelle infrastructure de 690 hectares est équipée d'installations ultramodernes pouvant accueillir 100 000 navires TPL. Le projet de 590 millions de $ américains a été lancé en 2015 et financé conjointement par l’Autorité des Ports et des Zones franches de Djibouti (DPFZA) et China Merchant Holding (SCHL). L'équipement portuaire dernier cri a été fabriqué par la firme chinoise ZPMC. Des navires ont déjà commencé à utiliser l'installation.



Le port fournit une plate-forme logistique de classe mondiale pour le commerce maritime. Les nouvelles installations amélioreront considérablement l’efficacité et les conditions de faire des affaires dans la Corne de l'Afrique. Le projet renforce la position de Djibouti en tant qu’étape clef sur la route maritime « la nouvelle route de la soie ».



Lors de la cérémonie d'ouverture, Aboubaker Omar Hadi, président de DPFZA, a déclaré: « Avec cette nouvelle infrastructure de classe mondiale, Djibouti confirme sa position de centre commercial majeur pour le continent. Nous sommes fiers de montrer au monde notre capacité à construire et rendre opérationnels des projets d'infrastructure majeurs - parmi les plus avancés du continent sur le plan technologique ».



Un centre multimodal émergeant



DMP est le dernier d'une série de mégaprojets à Djibouti. On compte notamment quatre nouveaux ports, une usine de gaz naturel liquéfié, un terminal pétrolier et deux nouveaux aéroports. Ensemble, ils élargiront considérablement la capacité de Djibouti à servir de plate-forme et de centre commercial pour la région.



Ces projets s’ajoutent à la ligne de chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti, une voie de 752 km reliant la capitale de l'Éthiopie au port de Djibouti.



Djibouti est situé au centre des routes commerciales mondiales, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le port est une porte d'entrée vers l'une des régions à plus forte croissance du monde avec 30 000 navires transitant par le port chaque année. Les produits venant d'Asie représentent 59% du total, 21% proviennent d'Europe et 16% d'ailleurs en Afrique.