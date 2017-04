Donner des perspectives à la jeunesse africaine, le défi majeur du continent

Marrakech, 10 avril 2017 – Quelles perspectives pour la jeunesse africaine ? Voilà le défi majeur auquel le continent africain est aujourd’hui confronté. Ne pas y répondre minera les progrès réalisés et démultipliera les risques d’instabilité, selon Mo Ibrahim.



Selon Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo Ibrahim « La jeunesse africaine se désenchante. Que va-t-il arriver si nous ne sommes pas capables de proposer un emploi à la déferlante de jeunes qui est sur le point de se présenter sur le marché du travail ? Toujours plus de migration, et l’extension du fléau terroriste. Pouvoirs publics et secteur privé doivent impérativement se concerter pour faire en sorte que notre jeunesse reçoive les compétences et les ressources nécessaires pour prendre en main son avenir ».



Mo Ibrahim s’exprimait lors du 2017 Ibrahim Governance Week-end, trois jours de discussions et d’évènements divers, qui s’est tenu à Marrakech du 7 au 9 avril.



Le Forum Ibrahim était le point central du week-end, qui a réuni dirigeants africains et mondiaux autour du thème suivant : « Un point de bascule pour l’Afrique », sur la base du dernier rapport publié par la Fondation, qui identifie « un moment déterminant pour l’avenir du continent »



Publié début avril, le rapport souligne l’urgence qui doit conduire les responsables du continent à répondre aux attentes de sa jeunesse et utiliser au mieux sa formidable énergie, faute de voir remis en cause les progrès réalisés au cours des dernières années. Les discussions du Forum Ibrahim ont porté sur trois sujets qui constituent aujourd’hui un défi majeur pour la jeunesse africaine.



La première session s’est concentre sur le lien entre mauvaise gouvernance et terrorisme, en soulignant combien le vide créé par l’absence de gouvernance produisait un terreau fertile pour l’extrémisme violent.



Insistant sur la nécessite d’intervenir très en amont dans les secteurs ou la gouvernance est défaillante, Jean-Marie Guéhenno, président d’International Crisis Group, a indiqué: « Avec le temps, le chaos s’enracine ; et le terrorisme prospère dans le chaos. Le terrorisme fait suite à une période prolongée de négligence. Il faut prévenir cette négligence. »



Martin Kobler, Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, dit: « Dans le cadre d’une médiation, on parle essentiellement à des hommes de plus de 70 ans. Les jeunes sont complètement exclus de ce processus, alors même qu’ils représentent la majorité de la population. Ils ne sont pas seulement l’avenir du pays, ils sont déjà son présent ».



Aya Chebbi, fondatrice et présidente de Africa Youth Mouvement et boursière de la Fondation Mo Ibrahim, souligna: « Ce n’est pas le chômage qui conduit la jeunesse vers le terrorisme. C’est le sentiment d’injustice ».



La deuxième session a traité du risque de récession démocratique.



Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire Générale des Nations Unies, a exhorté les jeunes à s’impliquer davantage dans le processus démocratique. « Nous avons besoin d’une transition intergénérationnelle. Je pense qu’au-delà d’un certain âge on ne peut plus rester à la barre et décider de l’avenir de ceux qui ont 60 ans de moins que vous »



Graça Machel, fondatrice du Graça Machel Trust, a appelé à davantage de diversité au sein des institutions : « La démocratie c’est donner une voix à la majorité. Mais en Afrique, nos majorités, ce sont les ruraux, les femmes, les jeunes, et elles ne sont guère écoutées. Il faut réfléchir sérieusement à la façon dont on peut construire les capacités institutionnelles de nature à permettre de prendre en compte toutes ces voix ».



La troisième session s’est focalisée sur la nécessité de mettre en place une croissance inclusive et créatrice d’emplois.



Pour Moulay Hafid Elalamy, fondateur du groupe Saham et ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique du Maroc : « L’Afrique a tout ce qu’il faut pour prendre en main son propre destin »



Ngozi Okonjo-Iweala, présidente du conseil d’administration de l’Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI), a insisté sur le potentiel considérable du continent : « Si vous regardez les choses en face, s’il y a bien une chose dont on ne manque pas en Afrique, c’est l’aspiration. On parle toujours de potentiel. Il faut qu’il devienne une réalité pour notre jeunesse ».



Aliko Dangote, PDG du groupe Dangote, a souligné l’importance de la stabilité des politiques publiques pour l’investissement, la croissance, et la création d’emplois pour les jeunes : « Dans les affaires, si vous n’avez pas une stratégie, vous n’avez aucune chance de réaliser quoi que ce soit. Personne n’investira dans un pays où tout change tout le temps »



Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a mis l’accent sur l’émancipation des femmes. « Un oiseau ne peut voler qu’avec ses deux ailes. L’Afrique n’ira nulle part si elle ne vole que sur une seule aile. Il faut encourager l’émancipation des femmes. »



Lors de la clôture du Forum, Mo Ibrahim dit : « Il faut se battre pour une meilleure Afrique. L’Afrique est un énorme continent ; si on veut avancer, il faut qu’on travaille de concert »



L’Ibrahim Governance Week-End a célébré les dix ans de la Fondation. Au cours de la dernière décennie, la Fondation a mis en place plusieurs d’initiatives, notamment le Prix Ibrahim et l’Index Ibrahim, pour renforcer le leadership et fournir des outils permettant d’améliorer la gouvernance. »



Lors de la Soirée Leadership du vendredi 7 avril, des invités du Maroc et du monde entier ont célébré les progrès et réussites du leadership africain.



André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a délivré un message de Sa Majesté : « Je félicite Mo Ibrahim pour ses efforts visant à améliorer la gouvernance en Afrique… J’ai été désireux de parrainer cette conférence étant donné ma volonté de préserver la sécurité et droits fondamentaux de nos citoyens, ainsi que le développement humain durable en Afrique. »



Analysant les défis du leadership contemporain, Horst Köhler, ancien Président de l’Allemagne, a indiqué : « Nous avons fini par nous habituer à l’idée cynique que l’honnêteté était incompatible avec un exercice réussi du leadership politique… Il en résulte que l’érosion de la confiance dans les institutions et leaders publics est, à mon avis, devenue l’une des causes majeures des problèmes politiques et économiques en Europe, Etats-Unis et en Afrique. »



Plusieurs grands artistes africains, comme Youssou N’Dour, Angélique Kidjo Hugh Masekela, et Hindi Zahra ont également participé à la cérémonie.



Le dimanche 9 avril, la Fondation a organisé l’Ibrahim Governance Cup, un match de football ouvert au public. Cinq fois champions de la ligue CFA, le TP Mazembe de la République Démocratique du Congo a joué contre le club marocain Kawkab Marrakech au Grand Stade de Marrakech. Le match s’est conclu difficilement par une victoire du TP Mazembe 1-0.



Le week-end s’est conclu sur un grand concert public avec la présence de nombreux musiciens du Maroc et d’Afrique de l’Ouest. Des milliers de personnes ont pu apprécier Hoba Hoba Spirit, Hindi Zahra, Hamid El Kasri et Van, ainsi que Youssou N’Dour et Angélique Kidjo.