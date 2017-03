Douanes : Le Tchad met en place un bureau de vérification à l’embarquement

Cette réunion dont l’objectif est d’examiner et évaluer l’évolution des recettes et définir des stratégies pour leur accroissement a regroupé les chefs des départements et responsables des services concernés ainsi que des secrétaires généraux et conseillers.



Aux grands maux les grands remèdes. La mise en œuvre des réformes structurelles est nécessaire afin de sortir le pays de la situation de crise des finances publiques. Les objectifs poursuivis par le Gouvernement dans le cadre de la relance de l’activité économique, figure la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. C’est dans cette optique que se tient la réunion hebdomadaire sur les régies financières et les recettes administratives. Dans un contexte international financier instable, il est un impératif de mobiliser les recettes locales en vue de garantir la solidité et la fiabilité aux finances publiques. Le Premier Ministre PAHIMI PADACKE Albert a donné aux chefs des départements et responsables des régies financière et recettes administratives des orientations et instructions fermes pour contenir les déperditions financières.



Au niveau des douanes des mesures sont prises. Selon le Ministre des finances et du Budget Christian Georges DIGUIMBAYE, un Bureau de Vérification à l’Embarquement est mis en place.



Cette réunion hebdomadaire sur les régies financières et les recettes administratives a permis au Gouvernement de jauger le niveau des recettes.



Il ressort que la contre performance persiste. Le Premier Ministre PAHIMI PADACKE Albert a demandé aux services qui génèrent des ressources de mettre les bouchées doubles pour renflouer le trésor public. Le Tchad n’est pas le seul pays à faire face cette crise qui sévit dans l’ensemble des pays de la sous région. C’est pourquoi tous les services générateurs de ressources doivent prendre conscience de l’existence de la crise et consentir des sacrifices pour relever le défi en évitant dilapider les maigres recettes de l’Etat.