Drapeau du Rif : Que représente-t-il pour les rifains ?

Dire que le drapeau du Rif est un symbole séparatiste est une insulte à Abdelkrim al-Khattabi et une négation de sa fidélité au pouvoir alaouite. C'est ce leader rifain qui a conçu ce drapeau. Et quand il l'avait conçu, il n'était pas animé de cette volonté de tourner son dos au sultan alaouite et se séparer de son règne. Au contraire, l'intention qui l'animait à l'époque était de faire du Rif une région très forte capable de continuer le combat pour l'expulsion du colonisateur et la libération du reste des territoires du Maroc.



Abdelkrim al-Khattabi n'était jamais séparatiste. Ça serait donc injuste de considérer le drapeau qui l'avait conçu comme un symbole séparatiste. Mais il était très influencé par le modèle britannique avec toute sa complexité organisationnelle et espérait qu'il soit imité au Maroc. Il voulait que le Rif soit comme l'Angleterre, le Pays des Galles, l'Écosse et l'Irlande. C'est-à-dire une nation qui a son propre gouvernement et son propre parlement et qui soit en même temps une nation constitutive du Royaume Alaouite et membre du Parlement et du reste des organes de l'Etat marocain.



Abdelkrim al-Khattabi a quitté notre monde en 1963. Mais son rêve politique est toujours en vie et a été hérité par ses enfants et ses neveux et le reste de la population rifaine. Le peuple rifain a toujours cette soif de voir le projet de ce leader rifain "le chef spirituel de toute la population rifaine" se concrétiser sur terre. Une partie s'est radicalisée et est devenue séparatiste à cause de sa non-acceptation par l'Etat marocain et la persécution, l'emprisonnement et la liquidation de ses partisans. Mais la majorité écrasante des rifains est toujours fidèle à presque le même plan.



Aujourd'hui, cette majorité écrasante quand elle porte ce drapeau dans ses manifestations, elle ne le porte pas pour exprimer cette volonté de se séparer du Maroc comme ils le pensent certains marocains. Cette majorité écrasante le porte pour demander à l'Etat marocain d'accélérer le processus de la régionalisation avancée et créer la région du "Rif Al Kabir" qui fera de ce drapeau son drapeau régional… et pas pour autre chose.