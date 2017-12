AFRIQUE Economie Numérique : les "smart village" bientôt une réalité au Congo

La société sud-africaine " Bvutiselo group" entend s'implanter au Congo pour développer les " smart village". ce vœu a été exprimé par le Directeur- Manager de cette société, Dick Bvuma, après une séance de travail avec le ministre congolais des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, le 29 novembre dernier à Brazzaville.

Au cours de cette séance de travail, le Directeur-Manager de cette société a présenté au ministre en charge du secteur des télécommunications et de l’économie numérique l’ambition de sa société de s’implanter au Congo. L’idée de s’installer au Congo née de la participation de cette société à un atelier sur le numérique organisé cette année, à Brazzaville par le gouvernement congolais.



Appréciant favorablement l'initiative, Dick Bvuma a souligné que « La séance de travail de ce jour est de venir exprimer notre intérêt à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour traduire dans les faits l’idée des villages intelligents présentée au cours de cet atelier. »



La délégation de cette société Sud-africaine, accompagnée par l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Congo, Richard BALOYI, a exposé au ministre congolais son ambition de faire chemin avec le Congo au développement des villages intelligents.



De son côté, le ministre congolais des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, s’appuyant sur la vision du gouvernement d’arrimer le Congo au développement de l’économie numérique, a rassuré ses hôtes sur toutes les possibilités et facilités que la partie congolaise mettra à leur disposition pour faire aboutir l’idée de l’installation de leur société au Congo.



In fine, l’échange entre le Directeur-Manger sud-africain et le ministre congolais en charge de ce secteur a porté sur les atouts et les bénéfices que le Congo tirera de cette approche. Une approche technologique qui sera une réponse à la question de la migration urbaine en faisant que les services viennent aux populations et non l’inverse.



Grande première au Congo, la particularité de ces " smart village" est de permettre à tous les habitants de se connecter grâce aux nouvelles TIC et d’avoir accès tant aux services administratifs qu’à la e-santé. Une perspective qui pourrait être pour le Congo une source d’inspiration pour lutter contre l’exode rural et de rentabiliser la fibre optique déployée dans tout le pays.



Une fois implémentés au Congo, ces " smart village" rendront les administrations locales entièrement digitalisées et seront des espaces où tous les citoyens auront un téléphone intelligent et se serviront des TIC, recevront services et renseignements sur leur téléphone, utiliseront leurs téléphones pour payer les produits sur le marché local, recevront leur pension ou se faire payer par leur téléphones, via internet.



A noter que, l’implantation de cette société Sud-africaine, partenaire de la société CISCO, est un atout indéniable pour le Congo. En raison du transfert des technologies, du renforcement des capacités dans le domaine des TIC et de la rentabilisation des infrastructures, telle que la fibre optique . Le secteur de l’économie numérique pourra, ainsi, jouer sa partition au processus de diversification de l’économie congolaise.





