Egypte: 2 officiers supérieurs dirigent un mouvement contre Al-Sissi

Les raisons des bombardements qu'effectue l'armée égyptienne contre des positions militaires dans la ville libyenne de Derna sont désormais justifiées. A en croire des sources libyennes proches du général Khalifa Haftar, le dernier acte terroriste perpétré à Minya en Égypte est parti de Derna où il existe un mouvement armé égyptien dirigé par deux ex-officiers de l'armée égyptienne. Des communications téléphoniques entre les auteurs de l'acte terroriste et la ville de Derna ont été interceptées après et avant l'attentat. Selon le porte parole de l'armée libyenne appartenant à Haftar, les deux officiers égyptiens qui dirigent le front militaire anti- Al-Sissi sont Hachim Achmawi et MAHAMAT Sourour. Ce dernier est chargé du service du recrutement, de l'organisation et d'entraînement.



Depuis le renversement militaire du Président civil démocratiquement élu et la multiplication des violations des droits de l'Homme par l'armée dénoncée plusieurs fois par des organisations de défense des droits de l'Homme, l'insécurité gagne du terrain.