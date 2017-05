Egypte: 35 morts et 25 blessés dans une attaque terroriste

Des sources sécuritaires égyptiennes ont revu le bilan à 35 morts et 25 blesses. Deux et non un bus transportant quarante huit coptes auraient été attaqués par dix hommes armés sur l'axe le Caire et Assouane. Les hommes armés étaient au nombre de dix à bord de deux vehicules et les forces de sécurité ratissent la zone de Minya pour les retrouver selon le préfet de Minya. Parmi les morts figurent des femmes et des enfants dont quatre bébés.