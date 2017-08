ACTUALITES Egypte: La tournée africaine de Sissi et la lutte contre le terrorisme

- 16 Août 2017 modifié le 16 Août 2017 - 17:58

Lu pour vous sur http://afrique.latribune.fr

Il faut également signaler que le pays des pharaons ne se rapproche pas de ses voisins africains uniquement dans un cadre économique. La coopération dans la lutte contre le terrorisme est un domaine qui intéresse les égyptiens. C'est tout le sens d'ailleurs de la visite d'Al-Sissi au Tchad qui s'inscrit également dans le cadre de cette tournée africaine. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi semble impuissant face à la menace islamiste dans son pays. Idriss Déby qui est encore très « fougueux » à l'égard des djihadistes est un allié de guerre incontournable pour combattre la contrebande d'armes vers la Libye puis l'Egypte. Mais le président Tchadien n'est pas le seul allié sur qui le raïs doit compter en Afrique. Al Sissi est élu président en 2014 avec 96,9% des suffrages dans son pays mais son poids au sein de l'Union Africaine et ses relations avec ses pairs africains ne sont pas à la hauteur de son grade « militaire ». Le passage du général au Rwanda, un pays que dirige le prochain président de l'UA, Paul Kagamé nouvellement réélu chef d'Etat, peut donc être considéré comme une action diplomatique dans ce sens





