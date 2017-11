Égypte: Purge dans l'armée égyptienne

Les autorités sécuritaires égyptiennes ont annoncé hier la mort des terroristes responsables de l'attaque d'Alwaha la semaine dernière et la libération du capitaine Mohammed Alhayiss.

Une semaine après l'embuscade meurtrière qui couta la vie à 16 policiers égyptiens, l'armée a déclaré avoir réussi à abattre les assaillants et libérer l'officier Mohammed Alhayiss. Ce dernier aurait été pris en otage par les assaillants qui ont exécuté de sang froid les policiers égyptiens avant de se diriger vers la frontière libyenne, selon une source sécuritaire égyptienne.

Depuis le coup d'état militaire en 2013 et l'arrestation du président islamiste démocratiquement élu, la situation sécuritaire s'est dangereusement dégradée malgré les messages rassurant et les promesses d'en finir avec le terrorisme. Plus de 30.000 personnes croupissent sans procès en prison et les actes de terrorisme ou de sabotage sont monnaie courante.

La dégradation de la situation sécuritaire a divisé les hauts gradés e l'armée dont certains à l'instar du chef d'état major général de l'armée recommandent la réconciliation avec les frères musulmans et la libération du président déchu Mohammed Morsi. En réponse à la recommandation des hauts gradés, le Président égyptien a profité de l'attentat de Alwaha -Giza pour procéder à une purge dans l'armée égyptienne.



La violation des droits de l'Homme dénoncée par des organisations nationales et étrangères n'a produit pour l'instant aucune réaction ou condamnation de la part de la communauté internationale laquelle considère le président Al-Sissi comme partenaire dans la lutte contre le terrorisme.



Alwihda Info