Égypte, trois officiers abattus par des islamistes

Une patrouille attaquée par des hommes armés faisant trois morts et cinq blessés graves. L'attaque s'est passée, lundi soir aux environs de 23 heures sur la route de Mouquatam au Caire lorsqu'un véhicule surgit de nulle part pour intercepter le véhicule de la patrouille. Ils étaient six hommes à bord dun véhicule de type Fiat qui ont ouvert un feu nourri sur les policiers en mission avant de prendre la poudre d'escampette. Depuis l'arrivée du général Sissi par un coup d'État militaire, la situation sécuritaire s'est largement dégradée en raison des arrestations arbitraires quotidiennement opérées contre des personnes accusées appartenir à la confrérie musulmane ou opposants au coup d'État. Contre les violations des droits de l'homme en Egypte l'administration américaine et la communauté internationale commencent à exprimer des inquiétudes et appellent le régime militaire de rétablir la démocratie et de respecter les droits de l'homme.