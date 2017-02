Election présidentielle française : Après Hillary Clinton, des "médias étrangers" ciblent Emmanuel Macron

Nous n'irons pas par quatre chemins pour mettre à nu les manouvres cousues de fils blancs de supposées informations que détiendraient certains “médias étrangers ”contre le candidat à l'élection présidentielle française, fondateur du Mouvement En Marche Monsieur Emmanuel Macron.



Des forces obscures connues de tous par leurs méthodes déloyale et tordue, cherchent coûte que coûte à entacher le parcours à tout point de vue estimable de Monsieur Emmanuel Macron, parce qu'il a exprimé de façon claire et audible ce qu'aucun homme politique dans la posture ou il se trouve n'a jamais osé dire ou faire.



C'est la raison pour laquelle des «lobbys politico-affairistes» instrumentalisent des “médias étrangers ”pour à attaquer et calomnier Monsieur Emmanuel Macron.



Leurs méthodes sont connues de tous, ils cherchent à affaiblir toute velléité qui va à l'encontre de leurs intérêts partout dans le monde.



Ces “médias étrangers ”continus leur sale besogne car ils se fichent tout simplement de tout ordre nouveau, ils veulent contrôler la souveraineté des états par des moyens franchement scabreux, à la limite du tolérable.



A ce rythme le suffrage universel n'aura plus aucune signification, ce sont d'autres volontés qui s'imposeront aux peuples, et la seule manière d'y remédier est la sécurisation tous les systèmes de contrôle informatique, et le blocage tous les médias indexés pour les empêcher de nuire à la sincérité des scrutins.



Tous ce qu'ils raconteront ne seront que des balivernes pour semer le doute dans l'esprit de l'opinion. Il ne faudra croire un traître mot de tout ce qu'ils pourront raconter.



«Le coup est passé avec Madame Hillary Clinton mais il ne passera pas avec Monsieur Emmanuel Macron»



Cette presse aux ordres sait pertinemment que les allusions distillées ne tiennent pas la route, en tout état de cause l'opinion internationale s'est déjà faite une conviction face à ces manœuvres qui relèvent tout simplement du chantage et de la médisance.



«Ils ont eu Madame Hillary Clinton mais ils n'auront pas Monsieur Emmanuel Macron»



Nous invitons Monsieur Emmanuel Macron lui-même et tous ses collaborateurs, et tout son entourage à faire preuve de vigilance pour faire échec à cette campagne pernicieuse et téléguidée.



Amadou Moustapha GAYE

Président de Afrique Sans Tabac



Email : afriquesanstabac@yahoo.fr

Tél : 00221.77.631.62.27