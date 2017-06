A Embaixada dos Estados Unidos em Angola, em parceria com o Cabinda Gulf Oil Company e as Universidades Agostinho Neto e Onze de Novembro, tem o prazer de convidar os órgãos de comunicação social para a cobertura de uma conferência de imprensa de apresentação da Iniciativa English For All (Inglês Para Todos), na quarta-feira, dia […]Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...