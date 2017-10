Emploi:Le CCERE cherche titulaire d'un Master en Relation Internationale, Sciences politiques ou droit

DESCRIPTION DU POST

DOSSIERS DE CANDIDATURES

DEPOT DES DOSSIERS

Dans le cadre de la relance de ses activités, le Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures lance, pour les besoins de ses services, un appel à candidature au poste d’expert et consultant en Relations Internationales.I-Qualifications requises et expériences- Etre titulaire d’un Master en Relation Internationale, Science politique ou droit ;- Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle ;- Jouir d’une bonne moralité et d’une bonne intégrité professionnelle ;- Avoir une parfaite maîtrise de l’anglais et du français ;- Etre disponible ; II-Les dossiers doivent comprendre :- Une lettre de motivation , datée et signée du Candidat ;- Un Curriculum Vitae bien détaillé, signé et daté ;- Une copie certifiée conforme du diplôme de Master ;- Une copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé ;- Une photo 4X4 ;- Les noms et adresses de 02 personnes de référence ;- Les justificatifs de l’expérience professionnelle du candidat.III-Les dossiers de candidatures doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous sous pli fermé au plus tard le 30 Novembre 2017Centre de Commerce Extérieur et des Relations ExtérieuresB.P -10166 Douala -------------Tél. ---+237699024118----------Email ---contact@ccere-cameroun.comSite web : www.ccere-cameroun.com La Direction Générale