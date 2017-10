Le Conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, Adama Dieng, a conclu mercredi une visite en République centrafricaine (RCA), avec une mise en garde à l'endroit des responsables d'atrocités et de ceux qui instrumentalisent et incitent à la haine ethnique et confessionnelle dans le pays.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...