En Jordanie, Moussa Faki participe au sommet de la ligue arabe pour renforcer les liens

Addis-Abeba, Ethiopie - Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, participe à la 28ème sommet des Etats de la ligue arabe, qui a lieu à la Mer Morte, en Jordanie, depuis ce mercredi.



Le président de la Commission de l'UA devrait tenir des réunions avec les chefs d'Etat et de gouvernement participants, dans le but de renforcer davantage le partenariat Afrique-arabe. Le partenariat Afrique-arabe est le plus ancien des partenariats stratégiques que l'Afrique a avec le monde extérieur.



Organisé par le Secrétariat général des États de la ligue arabe, en collaboration avec le gouvernement jordanien, le 28ème Sommet devrait se concentrer sur les développements politiques, économiques et sociaux et les défis de la région. Il sera assisté par les délégations de plus de 20 pays dans la région arabe, et d'autres invités internationaux, y compris le Secrétaire général des Nations Unies.