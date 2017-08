Six ans après le début de la crise en Libye, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné jeudi que plus de 550.000 enfants ont besoin d'aide en raison de l'instabilité politique, des conflits en cours, des déplacements et de l'effondrement économique qui touchent le pays.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...