En escale au Tchad, Alpha Condé s'entretient longuement avec Déby à l'aéroport et repart

Le Président de la République Guinéenne et président en exercice de l’Union africaine, Pr. Alpha Condé, a effectué en ce début de soirée, une escale technique à N’Djaména. Il a été accueilli à sa descente d’avion à l’aéroport international Hassan Djamouss par son homologue Idriss Déby.



Accueilli au bas de la passerelle par le Président de la République Idriss Déby, le président en exercice de l’Union africaine, Pr. Alpha Condé, rentre de Dubaï, la capitale économique des Emirats Arabes Unis où il a pris part au 5ème Sommet mondial des gouvernements. Le Premier Ministre Pahimi Padacké Albert, quelques membres du gouvernement et des membres du cabinet du Président de la République étaient également à l’aéroport.



Les deux chefs d’Etats se retirent ensuite au salon d’honneur de l’aéroport international Hassan Djamouss où ils échangent pendant une heure en présence du chef du gouvernement. Au 5ème Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le Président en exercice de l’union africaine et ses pairs ont passé en revue les différents modèles de bonne gouvernance.