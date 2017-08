Entretien : Au Tchad, le patron de l'ARC, Mohamed Beavogui se veut optimiste pour l'Afrique

« Nous voulons une assistance créatrice d’indépendance technologique, économique et financière pour l’Afrique », selon Mohamed Beavogui, le directeur général de l’ARC.

Au cours de son déplacement au Tchad, il a échangé avec des officiels tchadiens sur des questions relatives à la gestion, à la planification et au financement des risques climatiques. Il a notamment été reçu par le Président de l'Assemblée nationale, le chef de la diplomatie, et le ministre du Plan.Dans cet entretien, il évoque entre autres les activités de son département peu connu en Afrique, l’absence d'exploitation judicieuse des terres africaines pour valoriser l’agriculture, la dépendance de l’Afrique à l’or noir et les défis du Tchad pour la prévention des risques climatiques. L’ARC est une institution spécialisée de l’Union Africaine créée en 2012 et entrée en fonction en 2014. Elle a pour but d’aider les Etats membres à anticiper, à répondre à des catastrophes naturelles et à des évènements météorologiques extrêmes.