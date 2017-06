Environnement : "Une passivité coupable envers les industries pollueuses" au Tchad, selon l'ADHET

Le secrétaire général de l'Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjele a fait, ce lundi 5 juin 2017, au centre INADES formation de Sabangali, un point de presse relatif à la Journée mondiale de l'environnement.



Le thème choisi pour cette édition est « Rapprocher les gens de la nature », qui a pour but d'encourager à la sensibilisation et à l'action mondiale en faveur de l'environnement.



Le secrétaire général de l'Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad, Abba Daoud Nandjele a souligné que le Tchad est aux prises des effets du changement climatique entres autres l'assèchement et l'ensablement continu du Chari et Logone, la menace de disparition du Lac-Tchad, la température anormalement élevée qui ne peuvent en aucun cas se dissocier de la lutte contre le changement climatique, avant d'inviter chaque personne à respecter et à aimer l'environnement conformément au thème de cette édition.



« Si le gouvernement continue dans cette passivité coupable envers les industries pollueuses qui contre toute législation en vigueur continuent à déverser impunément des déchets toxiques dans l'environnement, nous perdrons sans nul doute certains écosystèmes et qui ne se reconstitueront plus. Je condamne le cas le plus récent de la Brasserie du Tchad qui a déversé des produits toxiques ayant eu des effets sur les poissons et par ricochet les riverains qui se servent de l'eau douce du Chari pour leur alimentation », a-t-il déploré.



L'Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad (ADHET) exhorte les 54 États africains signataires et l'Union Africaine par des procédés bilatéraux et multilatéraux de peser de tout leur poids pour ramener le gouvernement américain à la raison en misant sur le désaccord interne où plusieurs États et sociétés ne sont pas d'accord avec la décision de Donald Trump.



Il ajoute que les États-Unis en tant que deuxième pollueur mondial avec un taux de pollution de 15, 6 % ne doit pas se soustraire facilement et impunément de la sorte.