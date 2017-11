Esclavage en Libye : Le Tchad "est prêt à l'action", Idriss Déby

Le chef de l'Etat tchadien a condamné aujourd'hui "de la manière la plus forte" l'esclavage d'africains en Libye qu'il a qualifié de "pratique moyenâgeuse, abjecte et intolérable". Il s'est exprimé à N'Djamena devant les représentants des différentes congrégations religieuses pour la journée nationale de prière pour la paix.



"Le Tchad, pour sa part, est prêt à l’action. L’Union Africaine et tous les États africains doivent se lever comme un seul homme pour dissuader ces esclavagistes du 21ème siècle", a souligné le dirigeant tchadien.



Selon lui, "l’Afrique doit agir, agir au mieux et au plus vite, pour sauver ces jeunes africains, victimes de la barbarie de ces hommes qui haïssent la peau noire".