Esso Tchad offre un don au groupement des femmes de Bébédjia

Esso Tchad, à travers sa conseillère aux opérations, a offert le 4 mai dernier à Bébédjia, un don en matériels de transformation des produits locaux à l'union des groupements des femmes en marche pour le développement de la Nya, en présence des autorités administratives, communales et des différentes couches des associations sociales.



Ce sont 2 sacs de soude caustique, 2 fûts d'huile de karaté, 2 étagères et 2 armoires qui ont été remises à l'union des groupements des femmes en marche pour le développement de la Nya.



En remettant ce don en matériels, la conseillère aux opérations d'Esso Tchad a indiqué que l'objectif est de sensibiliser les femmes à se prendre en charge afin de lutter efficacement contre le paludisme. Elle a par ailleurs exhorté les femmes à la fréquentation des centre de santé, l'utilisation des moustiquaires et la protection des couches vulnérables, notamment les enfants et les femmes enceintes.



Réceptionnant ce don hautement apprécié par les bénéficiaires, la présidente de la plateforme de Bébédjia, Nékia Rokoulé Brigitte a remercié le donateur pour ce geste qui entre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mais aussi contribue au développement de la Nya.



Nékia Rokoulet Brigitte a promis au donateur de faire une gestion efficiente de ce don, dans l'intérêt de toutes les femmes du département.



Clôturant cette cérémonie, le préfet du département de la Nya, Béchir Mahama Tahir a exprimé toute sa gratitude et reconnaissance à Esso pour ce geste louable. Il a indiqué que ce don va permettre aux bénéficiaires d'augmenter le pouvoir économique, et continuer à lutter contre le paludisme dans leur milieu de vie.



Béchir Mahamat Tahir a formulé un grand plaidoyer à l'endroit des femmes pour la fréquentation des centres de santé, et à Esso pour l'adduction d'eau potable dans les sous préfectures. Il a demandé aux femmes de faire en sorte que leurs produits transformés soient exportés dans des pays voisins.



REOUHOUDOU INNOCENT, CORRESPONDANT ALWIHDA INFO À BÉBÉDJIA.