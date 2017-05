ACTUALITES Etats-Unis : La candidature pour remplacer Trump dévoilée

- 18 Mai 2017 modifié le 18 Mai 2017 - 21:06

« ils [les républicains, ndlr] sont fatigués de défendre Trump et sont inquiets de son comportement » dans ses fonctions de chef d'État.

Les conservateurs américains s’interrogent sur l’éventuelle candidat qui pourrait remplacer Donald Trump au poste de Président des États-Unis en cas de destitution. Selon les médias américains, le vice-Président Mike Pence serait un prétendant idéal à la Maison-Blanche. L'éventualité d'une destitution de Donald Trump se propage parmi les républicains, alimentée par la dernière vague de scandales retentissant autour de la personnalité du Président américain, assure le magazine Politico. À l'en croire, « ils [les républicains, ndlr] sont fatigués de défendre Trump et sont inquiets de son comportement » dans ses fonctions de chef d'État. Ainsi, selon Politico, « ce n'est plus un secret à Washington que beaucoup de républicains préfèrent que le Bureau ovale soit occupé par Pence au lieu de Trump ». La candidature du vice-Président Mike Pence attire les républicains car il semble être « une source de stabilité à la Maison-Blanche où l'ambiance est devenue électrique ». Toutefois, Politico avertit qu'en cas de destitution de Donald Trump, la passation de pouvoir ne serait pas facile car « Pence serait obligé de prendre le pouvoir dans les conditions d'une crise constitutionnelle ». Le 17 mai, le député démocrate du Texas Al Green a déclaré qu'il souhaitait destituer le Président des États-Unis. Il a accusé Donald Trump d'avoir empêché l'enquête sur « l'intervention russe dans la campagne présidentielle aux États-Unis en 2016 ». Mike Pence, gouverneur de l'Indiana et vice-Président des États-Unis, se définit comme « chrétien, conservateur et républicain, dans cet ordre ». Peu de temps après sa nomination, il a critiqué la politique de l'administration démocrate, notamment à l'égard de la Russie. Avec Sputnik.com

http://apr-news.fr/fr/actualites/etats-unis-la-candidature-pour-remplacer-trump-devoilee





Dans la même rubrique : < > Le Président malien dit vouloir se représenter aux présidentielles Le Nigeria lancera le 1er satellite africain Le Nigeria lancera le 1er nanosatellite d'Afrique