Etats Unis: Obama a demandé deux fois en mariage une petite amie

Une question d'ethnie et d'identité politique L’auteur note alors que l’affirmation des ambitions politiques de Barack Obama est liée à une affirmation dans son identité afro-américaine, et que ces discussions obscurcissent rapidement la relation des deux jeunes gens. "Pour des politiques Noirs à Chicago, un(e) époux(se) non Afro-américain(e) pouvait être un fardeau", estime David J. Garrow. Selon Sheila Jager, d'origine hollandaise et japonaise, les notions d’ethnie et d’identité deviennent rapidement un "tourment" et une "question centrale" dans la vie de Barack Obama. Il la redemande pourtant en mariage avant de partir pour la Harvard Law School, et avant qu’elle ne parte faire des recherches à Séoul, mais le couple se délite. Barack Obama rencontre ensuite Michelle Robinson pendant un stage à l'été 1989, et s’il continue à voir ici et là Sheila Gardner jusqu’en 1991, c’est avec Michelle qu’il finit par se marier en 1992. Un choix assez ironique, relève le Washington Post, pour quelqu’un qui a toujours eu une idée assez précise de la carrière politique qu’il voulait mener, Michelle Obama ayant toujours été relativement sceptique sur les ambitions de son mari. BMFTV