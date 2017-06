Ethiopian Airlines, Boeing et des ONG mutualisent leurs efforts pour un vol humanitaire.

5 juin 2017 - Ethiopian Airlines s'est jointe à Boeing et à trois organisations à but non lucratif pour livrer 6,5 tonnes d'aide humanitaire à l'Hôpital Saint-Paul et au Collège de Médecine et Sciences de la Santé de l'Université Bihar Dar (Ethiopie), à l’occasion de la livraison d'un nouvel avion B787 de Boeing.



Ethiopian et Boeing ont fait un partenariat avec Conscience Internationale (CI), les Services de Développement Néonatale de la Corne de l’Afrique et Seattle Alliance Outreach (SAO) pour les livraisons.



Le Directeur général du groupe Ethiopian Airlines, M. Tewolde GebreMariam, a déclaré : « Pour nous, remplir nos responsabilités sociales est aussi important que notre concentration sur la performance commerciale pure. Ce cycle de livraisons humanitaires est la suite de notre collaboration avec Boeing qui a été d’une grande aide pour notre communauté et les pays voisins. En outre, nous sommes heureux de baptiser notre 18e B787 du nom de Mère Teresa, qui reste dans nos mémoires comme une icône de la philanthropie. En tant qu’entreprise responsable, Ethiopian continuera de contribuer au développement socio-économique du pays en assumant sans relâche ses responsabilités sociales. »



« D'autre part, conformément à notre plan de modernisation de notre flotte et pour répondre à la demande toujours croissante de nos clients, nous sommes en pleine modernisation et expansion de notre flotte, de nos réseaux et de nos installations. Par conséquent, cela assurera encore une combinaison inégalée de flexibilité opérationnelle, d'efficacité et de confort pour les passagers, ce qui permettra à Ethiopian d'atteindre son objectif, celui d'être le groupe d'aviation leader en Afrique et une compagnie aérienne mondiale leader. »



Présentement, Ethiopian dispose de dix-huit B787 en opération au total, déployés sur des destinations long-courriers, et elle recevra le 19e, à la fin de ce mois-ci, en transportant du matériel médical et des fournitures pour l'Hôpital Saint-Paul.