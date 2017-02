Ethiopian Airlines championne de la ponctualité des vols

13 février 2017 - Ethiopian Airlines s’est classée 11e au plan mondial en matière de ponctualité des vols pour le mois de janvier 2017, selon FlightStats, le principal fournisseur de données de vols en temps réel dans le monde, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers, dans l’industrie du voyage. Sur près de 8 000 vols exploités par la compagnie aérienne en janvier, 81% sont arrivés dans les 15 minutes par rapport à l'heure d’arrivée prévue. Non seulement Ethiopian se classe au 11e rang mondial, mais elle occupe également la première place au niveau des compagnies aériennes basées en Afrique et au Moyen-Orient.



« Toute la famille Ethiopian Airlines comprend clairement l'importance de la ponctualité des vols pour nos chers clients et chacun de nous travaille très dur pour s'assurer que les vols partent à temps et arrivent à l'heure », a déclaré M. Tewolde GebreMariam, Directeur général du groupe. Bien qu'il existe de nombreux facteurs qui affectent le départ à l'heure des vols, nous continuerons de faire tout ce qui est nécessaire pour satisfaire nos clients avec la plus stricte ponctualité que puisse offrir l'industrie », a ajouté M. GebreMariam.



« A cet effet, nous sommes très heureux de rester au-dessus des résultats réalisés par l’ensemble du secteur en Afrique et dans le moyen Orient pour nous placer au 11e rang mondial. Je saisis cette occasion pour féliciter mes 12 000 collaborateurs pour leurs performances », a-t-il souligné, avant de conclure que « c’est grâce aux 12 000 femmes et hommes engagés au sein de la famille Ethiopian Airlines que la compagnie aérienne est en train de devenir un géant mondial ».



Ethiopian Airlines a reçu de nombreuses distinctions en 2016. La compagnie aérienne a été récompensée par le prix SkyTrax de « la Compagnie aérienne avec le Meilleur personnel en Afrique » et le prix de la « Compagnie Africaine de l’Année » décernée par l'Association des Compagnies Aériennes Africaines (AFRAA) pour la cinquième année consécutive. Ethiopian est en train de se faire un nom au plan mondial grâce à la qualité de ses services et au dévouement de son personnel. Avec la mise en œuvre de son plan stratégique tri-quinquennal, Vision 2025, Ethiopian est en voie de devenir le premier groupe aérien d'Afrique, offrant aux passagers des services et



produits selon les standards internationaux en fournissant des prestations de niveau cinq étoiles.



FlightStats a inclus le suivi de la couverture de chaque compagnie aérienne sur son site Web. http://www.flightstats.com/company/monthly-performance-reports/airlines/