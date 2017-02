Ethiopian reçoit son 3e Airbus A350 XWB

3 février 2017 - La compagnie aérienne Ethiopian Airlines annonce qu'elle a reçu son troisième Airbus A350 XWB le 1er février 2017. L'avion est baptisé du nom de Erta Ale, un grand volcan de bouclier basaltique situé dans la région de l’Afar au nord-est de l'Ethiopie.



Le Directeur général du groupe Ethiopian Airlines, M. Tewolde Gebremariam, a déclaré : « Dans le cadre de notre programme de modernisation de notre flotte, nous venons d’acquérir un troisième Airbus A350 XWB 900. Le Dreamliner B-787 et l'Airbus A-350 sont les avions les plus avancés sur le plan technologique au monde, et nous sommes très heureux de faire partie des rares compagnies aériennes dans le monde à posséder et à exploiter les deux avions dès leur mise en service. Les clients d'Ethiopian Airlines auront le privilège d'expérimenter les fonctions et services exceptionnels des deux avions. Ces avions écologiques nous permettront d'étendre notre vaste réseau à de nouvelles destinations comme Oslo en Norvège, Singapour, Chengdu en Chine, Jakarta en Indonésie, Victoria Falls (Chutes Victoria) au Zimbabwe et Antananarive à Madagascar. À bord de cette nouvelle game d’avions révolutionnaires, les passagers bénéficieront des derniers écrans tactiles haute définition avec encore plus de films, de séries télévisées et de canaux audio. Ils apprécieront également les sièges plus larges et les hublots plus grands, le niveau de bruit le plus bas pour un bi-réacteur, et une technologie avancée pour la climatisation et un éclairage LED complet. Tous ces équipements amélioreront le confort et réduiront le décalage horaire après un long vol ».



Le nouvel avion a une configuration de 30 sièges « Cloud Nine » (classe affaire) et 313 sièges en classe économique. Ethiopian a été la première compagnie aérienne africaine à s’offrir un Airbus A350 XWB, en 2016.