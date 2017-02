Ethiopian reprend ses vols à destination de la Guinée Conakry

3 février 2017 - La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a organisé une cérémonie de lancement le 2 février, à l'aéroport d'Addis-Abeba Bole, marquant le début de ses nouveaux services à destination de Conakry, la capitale de la République de Guinée.



L'événement a été honoré par la présence de Mme Sidibe Fatouma Kaba, Ambassadrice de la Guinée en Ethiopie, M. Toure Mohamed, Secrétaire Général du ministère guinéen des Transports, de la Communauté diplomatique guinéenne, M. Mesfin Tassew, Chef de l'exploitation d’Ethiopian Airlines et de la Direction exécutive d’Ethiopian.



Mme Sidibe Fatouma Kaba, l’Ambassadrice de la République de la Guinée en Ethiopie, a déclaré : « Ethiopian Airlines grandit depuis sa création ; Et c'est une entreprise panafricaine. Nous sommes très heureux et fiers que ce projet soit réalisé pour renforcer le commerce, le tourisme et les relations bilatérales entre les deux pays. Le vol aidera également les hommes d'affaires guinéens à se rendre dans les grandes villes commerciales mondiales à travers le réseau d’Ethiopian Airlines ».



M. Mesfin Tasew, Chef de l'exploitation du groupe Ethiopian a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer des services à destination de Conakry. Ce nouveau service occupe une place très importante dans l'expansion du réseau d’Ethiopian, car c'est la première des sept nouvelles destinations que la compagnie va lancer durant les cinq mois qui viennent. Couvrant le plus grand réseau en Afrique, plus que tout autre transporteur, Ethiopian a comblé les lacunes du transport aérien sur le continent. En outre, au fur et à mesure que l'économie africaine évolue, le besoin de transport aérien augmente considérablement et la disponibilité de connexions aériennes accessibles et sans difficulté est une question primordiale. À cette fin, Ethiopian a beaucoup travaillé pour servir le continent avec des technologies et des systèmes de l'aviation de meilleure qualité et les plus avancés technologiquement. »



Ethiopian commencera de nouveaux services à destination d’Oslo, d’Antananarive, de Singapour, Jakarta, Chengdu et Victoria Falls (les Chutes Victoria) dans les six prochains mois.