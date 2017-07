Expertise France et Coordination SUD signent une convention de partenariat

Sébastien Mosneron-Dupin, directeur général d’Expertise France, et Bénédicte Fauvarque-Cosson, présidente du conseil d’administration par intérim d’Expertise France, se sont félicités de ce partenariat qui favorise une meilleure connaissance mutuelle, et à terme la co-construction de projets de solidarité internationale fondés sur l’expertise reconnue des ONG.



Bénédicte Hermelin, directrice exécutive, et Philippe Jahshan, président de Coordination Sud, ont quant à eux souligné leur satisfaction de cette collaboration qui promeut et reconnait l’expertise et le professionnalisme des organisations de la société civile. Ce partenariat s’inscrit dans la co-construction d’une relation dynamique tant sur le plan stratégique qu’opérationnel, au service de la solidarité internationale.



Ce partenariat est le gage d’une collaboration renforcée entre Expertise France et les organisations de la société civile qui contribuent d’ores et déjà conjointement à la mise en œuvre de nombreux projets de coopération technique, notamment dans le champ de la santé, de la gouvernance ou encore du développement durable.